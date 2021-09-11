"وسط هتافات مؤيدة".. لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين للمحكمة (فيديو)

وصل الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع، إلى محكمة الناصرة لحضور جلسة تمديد اعتقالهم.





وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشرطة الإسرائيلية قررت إبقاء قيود اليدين والقدمين للأسرى الأربعة خلال جلسة تمديد اعتقالهم في محكمة الناصرة.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول الأسرى الأربعة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم عقب هروبهم من سجن جلبوع، إلى محكمة الناصرة.



