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"وسط هتافات مؤيدة".. لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين للمحكمة (فيديو)
السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:00 م
وكالات
وصل الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم من سجن جلبوع، إلى محكمة الناصرة لحضور جلسة تمديد اعتقالهم.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشرطة الإسرائيلية قررت إبقاء قيود اليدين والقدمين للأسرى الأربعة خلال جلسة تمديد اعتقالهم في محكمة الناصرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول الأسرى الأربعة الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم عقب هروبهم من سجن جلبوع، إلى محكمة الناصرة.
من القدس لطبريا.. علّم عليهم زكريا— Rasha Hirzallah 🇵🇸 𓂆 (@rashahirzallah) September 11, 2021
اهل الناصرة عرفوا كيف ينصروا الأسرى ويرفعوا معنوياتهم ويردوا عالمخونين
اللقطات أخذت من امام محكمة الاحتلال حيث يحاكم الأسرى الأربعة#نفق_الحرية #ابو_عبيدة pic.twitter.com/FpmHS7zLeG