موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين والقناة الناقلة

يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره الاتفاق يوم السبت الموافق 18 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان).





ويحتل فريق الهلال وصافة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، بينما يحتل فريق الاتفاق المركز السادس برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتعادلين.





موعد مباراة الهلال والاتفاق بالدوري السعودي

وتنطلق مباراة الهلال مع الاتفاق في تمام الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت، 18 سبتمبر الجاري على ملعب "فيصل بن فهد" معقل الزعيم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.





وستذاع مباراة الهلال مع الاتفاق عبر شبكة قنوات SSC والتي حلت محل قنوات السعودية الرياضية، وحصلت على حقوق البث التليفزيوني والحصري لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم.



