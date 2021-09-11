مدافع البنك الأهلي ينضم للاتحاد السكندري

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع محمد مجدى مدافع البنك الأهلى السابق لمدة ثلاث مواسم .





ووقع اللاعب على عقود الانضمام للقلعة الخضراء فى وجود ابراهيم حسن مدير الكرة .





ويبلغ محمد مجدى من العمر 28 عاما وسبق له اللعب لأندية الزمالك والمصرى والاسماعيلى .





ويعتبر مجدى هو الصفقة العاشره للاتحاد السكندرى خلال الانتقالات الصيفية بعد الغانى مورو ساليفو والبوركينى سعيد سمبورى ونادر رمضان ومصطفى رمضان عفروتو والحارس أحمد يحيى ومحمد عبد السلام وأحمد عادل ميسى و بنجامين بواتنج والأنجولى مايا لولو