Advertisements

مدافع البنك الأهلي ينضم للاتحاد السكندري

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع محمد مجدى مدافع البنك الأهلى السابق لمدة ثلاث مواسم . 

ووقع اللاعب على عقود الانضمام للقلعة الخضراء فى وجود ابراهيم حسن مدير الكرة . 

ويبلغ محمد مجدى من العمر 28 عاما وسبق له اللعب لأندية الزمالك والمصرى والاسماعيلى . 

ويعتبر مجدى هو الصفقة العاشره للاتحاد السكندرى خلال الانتقالات الصيفية بعد الغانى مورو ساليفو والبوركينى سعيد سمبورى ونادر رمضان ومصطفى رمضان عفروتو والحارس أحمد يحيى ومحمد عبد السلام وأحمد عادل ميسى و بنجامين بواتنج والأنجولى مايا لولو

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة تظهر في مران فيوتشر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس اليويفا يهاجم فلورنتينو بيريز

منذ ساعة

أول تعليق من أولمو على اهتمام برشلونة بضمه

منذ نصف ساعة

حديث موسيماني وحلم المونديال.. 13 رسالة نارية من عمار حمدي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 7 ساعات

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يحسم مصير إسلام جابر مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ نصف ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

الأهلي يصدم نجمه بهذا القرار الناري

منذ ساعتين و 33 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:32 م

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

08:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

09:02 م

أول تعليق من أولمو على اهتمام برشلونة بضمه

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements