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طلبات البناء في كوريا الجنوبية العام الماضي ترتفع بأسرع وتيرة لها في 5 سنوات

السبت 11/سبتمبر/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
أظهرت بيانات أن طلبات البناء التي حصلت عليها شركات البناء الكورية، نمت بأسرع وتيرة لها في 5 سنوات في عام 2020، على خلفية الزيادة في المشاريع الخارجية المخطط لها كإجراءات تحفيز اقتصادي.

ووفقًا لوكالة "يونهاب" حصلت شركات البناء المحلية على طلبات بناء بقيمة 287 تريليون وون (246.7 مليار دولار أمريكي) العام الماضي، بزيادة قدرها 12.2% عن العام السابق له، وفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

ويعد هذا الارتفاع الأسرع من نوعه منذ عام 2015، عندما ارتفعت قيمة مثل هذه الطلبات بنسبة 12.9%.

وتعزى الزيادة إلى جهود الدول لتعزيز الاقتصادات المتراجعة من خلال مشاريع البناء الضخمة وسط الجائحة، وفقًا لوكالة الإحصاء.

هذا واستحوذت شركات البناء الكورية على طلبات خارجية بقيمة 29 تريليون وون العام الماضي، بزيادة 72.2% عن العام الذي سبقه. استحوذ الطلب من آسيا والشرق الأوسط وأمريكا على 87.4% من إجمالي الطلبات الخارجية.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبيات المحلية بنسبة 8% على أساس سنوي، إلى 258 ترليون وون.

بينما في الوقت نفسه، انخفضت قيمة مشاريع البناء التي استكملتها شركات البناء المحلية للمرة الأولى منذ 10 سنوات العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأظهرت البيانات أن شركات البناء أكملت ما تبلغ قيمته الإجمالية 289 تريليون وون من مشاريع البناء العام الماضي، بانخفاض 1.7% عن العام السابق له. ويعد هذا أول انخفاض على أساس سنوي منذ عام 2010، عندما سجلت القيمة انخفاضا بنسبة 1.1%.

يأتي الانخفاض في الوقت الذي تتسبب فيه القيود الحدودية التي تفرضها الدول الكبرى بسبب الجائحة في إيقاف أو تعطيل استكمال مشاريع البناء.

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