خبيرة تغذية علاجية تحذر من تناول الطعام ليلاً وتشكف أضراره (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إنه لا يوجد مكمل غذائي أو كورس علاج واحد يعالج كل مرضى السمنة، معقبة: "من غير المنطقي أن أسوق لمنتج غذائي لعلاج كل مرضى السمنة، خاصة وأن الأسباب التي أدت لزيادة الوزن مختلفة، فقد تكون زيادة الوزن ناتجة من زيادة الشهية أو قلة في هرمون الحرق".



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن أخصائي التغذية هو وحده المختص بتحديد العلاج المناسب لمريض السمنة، مضيفة أن مريض السمنة الذي لديه شهية مرتفعة يعالج من خلال العمل على تقليل شهيته، والعمل على تقليل كم الطعام، معقبة: "النوع ده ما ينفعش أمنعه من تناوله الطعام، لازم أشتغل معاه بمدرسة الكميات وليس النوعيات".



وشددت على ضرورة عدم تناول الطعام ليلًا للاستفادة من ماكينة الحرق داخل الجسم التي لا تعمل ليلًا، مشيرة إلى أن معظم من يعاني من زيادة في الوزن يتناول الطعام في الأوقات المتأخرة، ولذلك يصاب بالسمنة لأن الجسم لا يحرق هذه السعرات.



