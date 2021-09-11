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محلل سياسي: أحداث 11 سبتمبر غيرت وجه التاريخ

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
قال كاظم الوائلي، المحلل السياسي الأمريكي، والمستشار السياسي السابق للتحالف الدولي ضد الإرهاب، إن أحداث 11 سبتمبر غيرت وجه التاريخ تمامًا، وخلفت تداعيات كثيرة من خلال تفتيت للمنطقة والبحث عن شرق أوسط جديد وثورات الربيع العربي وسقوط بغداد، وما حدث في أفغانستان والقاعدة وداعش وتصدير الإرهاب.

وأضاف كاظم الوائلي، المحلل السياسي الأمريكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه بعد مرور 20 عامًا على أحداث 11 سبتمبر تغير نظامان "نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين - نظام طالبان" ثم عادت طالبان ولكن عادة واستلمت شعبًا يختلف عن الشعب الخانع الذليل في التسعينينات، مؤكدًا أن الشعب الأفغاني كان قد تمتع بنوع من الحرية الديمقراطية والاقتصادية.

وأشار إلى أن طالبان لديها تحديات كثيرة، مؤكدًا أن الزعماء العرب في التسعينيات تحدوا الولايات المتحدة كما لم تستطيع طالبان تغيير وجه الخريطة العربية وقتها.

الكلمات المفتاحية

امريكا الارهاب احداث 11 سبتمبر

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