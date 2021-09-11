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الحمام يضم لاعب الجزيرة وحرس الحدود لموسمين

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو

نجح نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في التعاقد مع عبد الرحمن عيد كاستيلو لاعب حرس الحدود والجزيرة المطروحي لتدعيم صفوف الفريق المطروحي إستعدادا للموسم الجديد.

وجاء التوقيع في حضور عزت منصور عضو مجلس إدارة، وسيد زهران مدير الكرة، وسبق للاعب التواجد من قبل ضمن صفوف الحمام .

يذكر أن الفريق المطروحي قد تعاقد مع مؤمن فكري لاعب المنصورة، وعمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا ، وإبراهيم فرنسا لاعب بيلا، ومحمد معوض لاعب سيدي سالم، ومحمد جدو لاعب المنيا، وأحمد سالم لاعب مالية كفر الزيات، وعبد الرحيم عموري لاعب مركز شباب كوم حماده، وأحمد خيرة لاعب سمنود، ومهران مجاهد لاعب الشرقية، وسيد عماد حارس الشرقية، وعبد الله شيكا لاعب أبوقير للأسمدة، وهشام أحمد لاعب دكرنس، ومحمد الجزار لاعب دكرنس، والبرنس لاعب الهلال المطروحي .

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