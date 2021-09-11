عصام شيحة: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان يوم تاريخي في الحياة المصرية (فيديو)

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم كل الدعم لمؤسسات المجتمع المدني، ووجه تكليفات واضحة للحكومة والبرلمان ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بدورهم.





وصف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، بأنها بمثابة يوم تاريخي في الحياة السياسية بمصر وقفزة كبيرة في حقوق الإنسان ونقلة نوعية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها 52 ألف جمعية في مجال المجتمع المدني، منوها بأن المجتمع المدني يقوم بدور كبير في مصر العريقة.ونوه بأن استعادة الدولة لقوتها ساهم ذلك في دعم منظمات المجتمع المدني، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستغلق الباب أمام المنظمات الدولية للتدخل في الأمور الداخلية.