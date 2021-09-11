بعد إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان.. رسالة هامة من عمرو أديب للسيسي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة المصرية لديها وجهة نظر في حقوق الإنسان، حيث أن الدولة تهتم بكرامة المواطن المصري من خلال توفير مسكن مناسب، وتعليم وصحة بمستوى جيد.









وأضاف، "إجابة الرئيس كانت واضحة جدا وعجبتني، وإبراهيم عيسى فهم الإجابة"، لافتا إلى أن هناك عائلات مازالت تعتمد على الوجبة المدرسية.





ووجه رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، "المنظمات الدولية لحقوق الإنسان هتفضل تفكر فينا بنفس الطريقة.. ولن يتغير شيىء، وهيقولوا نفس الكلام".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بكل جرأة عن الأحوال الشخصية، مضيفا: "أكثروا من الأسئلة والإجابة"، مثمنا المناقشة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والإعلامي إبراهيم عيسي بشأن تحديد الدعم لطفلين فقط.