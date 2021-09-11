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مستشار رئيس الحكومة: خدمات مجانية لأصحاب المعاشات قريبًا

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:24 م
المهندس هاني محمود
المهندس هاني محمود
شيماء حسن
قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الدولة تدرس تقديم خدمات مجانية لأصحاب المعاشات لتعينهم على الحياة، مشيرًا إلى أنه من الإيجابيات التي حدثت هو زيادة المعاشات سنويا ما بين 10% لـ15%.

وأضاف "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "العاملون في جميع الدواوين سينتقلون، بينما أي جهة تعمل مع المواطنين مباشرة لن تنتقل للعاصمة الإدارية".

ولفت، إلى أنه تم اختبار الموظفين على اللغة العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلى والمهارات الشخصية، وتم تحديد نقاط الضعف عند كل واحد، للعمل عليها.

وأوضح أن وزارة الاتصالات عملت أرشفة إلكترونية لمليارات الأوراق، مؤكدا أن السيستم ليس فيه أي أوراق، مستطردًا "لو عايز إجازة، يفتح صفحة الإجازات، تروح للمدير، ثم لشئون العاملين في 3 دقائق خلصت الإجازة بدون أوراق".

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