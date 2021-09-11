استشاري نفسي عن طبيب الكلب: ما نشر جزء بسيط من شريط حياته (فيديو)

علق الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، على إجبار طبيب لممرض بالسجود للكلب، قائلًا: "الطبيب شخصية سادية يستمتع بتعذيب الآخر، خاصة عندما يقوم بالتنكيل أو الإهانة أو فرض العدوان على الآخر.





وتابع "هندي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية، أن الطبيب كان مستمتع بإهانة الممرض، وهذا يعني أن لديه طيف سيكوباتي أي أنه يفتقد للضمير، ومنعدم البصيرة، وقد يقوم بأي شيء للحصول على اللذة، ولا يضع وزن لأي قيم، وهذا واضح في إرغام الطبيب للمرض على السجود للكلب.





ولفت، إلى أن الشخص السيكوباتي في الغالب يحتل منصبا اجتماعيا كبيرا، مشيرًا إلى أن الطبيب يجمع ما بين السادية والسيكوباتية، ويرى نفسه فوق البشر، ويرى أن كلبه أفضل كرامة من البشر.



