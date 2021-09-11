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استشاري نفسي عن طبيب الكلب: ما نشر جزء بسيط من شريط حياته (فيديو)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:24 م
واقعة الطبيب والممرض
واقعة الطبيب والممرض
كساب أحمد
علق الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، على إجبار طبيب لممرض بالسجود للكلب، قائلًا: "الطبيب شخصية سادية يستمتع بتعذيب الآخر، خاصة عندما يقوم بالتنكيل أو الإهانة أو فرض العدوان على الآخر.

وتابع "هندي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية، أن الطبيب كان مستمتع بإهانة الممرض، وهذا يعني أن لديه طيف سيكوباتي أي أنه يفتقد للضمير، ومنعدم البصيرة، وقد يقوم بأي شيء للحصول على اللذة، ولا يضع وزن لأي قيم، وهذا واضح في إرغام الطبيب للمرض على السجود للكلب.

ولفت، إلى أن الشخص السيكوباتي في الغالب يحتل منصبا اجتماعيا كبيرا، مشيرًا إلى أن الطبيب يجمع ما بين السادية والسيكوباتية، ويرى نفسه فوق البشر، ويرى أن كلبه أفضل كرامة من البشر.

وأشار استشاري الصحة النفسيةن إلى أن هذا الطبيب وهو صغير في الغالب كان يقوم بتعذيب الحيوانات، معقبًا: "في الغالب كان بيمسك القطة من ديلها، ويقطف الورد، ويمارس عدوانه على أصدقائه، ويمارس السادية مع زوجته وأولاده، والفيديو المنتشر ما هو إلا فيديو قصير من الشريط العام لحياته".

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بوابة الفجر الفجر إهانة ممرض

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