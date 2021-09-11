الاتصالات: 7 مليارات جنيه استثمارات في مجال تعزيز البنية التحتية (فيديو)

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه على مدار الفترة المقبلة سنعمل على تعزيز أي مشاكل تواجهنا في الإنترنت الثابت في المدن الرئيسية في مصر، وسنقوم بتوزيع نطاق البنية التحتية على نفس القدر، ومن ضمن خطتنا المنشودة تشمل 14 ألف قرية بقيمة 5.8 مليار دولار لخدمة أكثر من مليون أسرة في قرى مصر.



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن توزيع نطاق البنية التحتية يساهم في تحقيق دمج المزيد من الشباب وانضمامهم للإنترنت والتي يقدمها العالم اليوم؛ وسيستمر هذا المشروع على مدار العامين المقبلين لكي نتيح الإنترنت الثابت في كل منزل في مصر.



وتابع: "استثمرنا في مجال تعزيز البينة التحتية بـ 7 مليارات فى المرحلة الأولى، بمقدار تضاعف خمس مرات خلال عامين الآخرين، كما نعمل على المرحلة الثانية الآن"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأفكار والأسعار المناسبة لكل الأسر المصرية.



