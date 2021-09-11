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أول تعليق من أولمو على اهتمام برشلونة بضمه

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الإسباني داني أولمو نجم لايبزيج الألماني علّق على اهتمام برشلونة الإسباني الذي يطمح في الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن برشلونة كان قد حاول التعاقد مع النجم الإسباني في الميركاتو الصيفي الماضي ولكن النادي الألماني رفض التنازل عن خدماته.

وأكد فابريزيو رومانو أن النادي الكتالوني يرصد حوالي 70 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات النجم الإسباني الشاب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبرز فابريزيو رومانو تصريحات أولمو التي تحدث فيها عن اهتمام برشلونة قائلا:" في الوقت الحالي أركز على الموسم مع لايبزيج، أنا بخير هنا ولم يكن هناك وقت حتى للتفكير في الانضمام لبرشلونة، كل شيء كان يحدث بسرعة كبيرة".

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لايبزيج صفقة برشلونة برشلونة أولمو

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