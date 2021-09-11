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الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمد زويد
نجح مسئولو نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي السماوي في التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي لتولى المهام الفنية للفريق الكروي الأول بالنادى السماوي، واستقر جلال على الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة في صفوف بيراميدز.

ومن المقرر أن يضم الجهاز كلاً من حمد إبراهيم مدرب عام، وأحمد حسام ميدو لاعب المقاصة السابق مدربًا، ومصطفى كمال مدربًا للحراس، وعلى طه محلاً للأداء، مع استمرار عمرو مختار فى منصب المدرب.

تفاصيل عقد جلال مع بيراميدز

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن تفاصيل تعاقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بعد الإعلان رسمياً مساء اليوم الأحد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن إدارة بيراميدز وقعت مع إيهاب جلال عقد لمدة موسمين ويتقاضى في الشهر الواحد ما يقرب من 2 مليون جنيه وبذلك قد يصل عقده مع السماوي في مجمع الموسمين إلى 48 مليون جنيه.

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