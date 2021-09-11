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عمرو أديب: مصر اتغيريت والصراع الطائفي انتهي بفضل إجراءات الدولة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على الحديث عن خانة الديانة في البطاقة الشخصية، قائلا إن الأمر يمكن التعامل معه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجب حله الأول عقليا.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الصراع الطائفي قل كثيرا عن السنوات الماضية، معلقا: "الحمد لله الموضع اتغير كثيرا كثيرا عن السابق"، مضيفا: "اللي كان بيحب يصلح دورة مياه في كنيسة كان محتاج قرار جمهوري، وهذا لم يعد موجودا حاليا".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "الوضع في مصر تغير كثيرا.. زمان كانوا بيقولوا الطائفية هى المسمار اللي هيدمر مصر ولكن الوضع اختلف بسبب الإجراءات التي إتخذتها الدولة".

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