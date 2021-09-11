اتحاد جدة يسحق أبها بنصف دستة أهداف في الدوري السعودي

فاز فريق اتحاد جدة على ضيفه أبها (6-1)، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





سجل أهداف الاتحاد، إيغور كورنادو في الدقيقة 21، وروماريو ريكاردو دا سيلفا (هدفين)، في الدقيقتين 40 و81، وحمدان الشمراني في الدقيقة 44، وعبدالرحمن اليامي في الدقيقة 89، وهارون كمارا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف أبها سعيد بقير في الدقيقة 42.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتاً، انتظاراً لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز 11.