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بايدن: هجمات 11 سبتمبر ذكرى مؤلمة نعمل على تجاوز آثارها

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
وكالات
 
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هجمات 11 سبتمبر "ذكرى مؤلمة"،وأن الولايات المتحدة تعمل على تجاوز تبعات الهجمات وتطوير قدراتها.

وأضاف بايدن في كلمة بمناسبة  الذكرى الـ 20 لأحداث 11 سبتمبر "رغم الحديث عن تراجع شعبيتي لكن هناك ترحيب كبير بقراراتي".

وتابع الرئيس الأمريكي "أتقبل النقد وسأكون صريحا عندما تنجح مقترحاتي أو تفشل".
وفي وقت سابق، دعا بايدن مواطنيه إلى الوحدة "أعظم قوة لدينا"،  موضحا أن هذا هو الدرس المركزي لـ11 سبتمبر.

وأقيمت مراسم إحياء الذكرى في منطقة "جراوند زيرو"، حيث وقف الحشد دقيقة صمت في الساعة 8:46 صباحاً، بعد 20 عاماً من تحطم أول طائرة، وهي الرحلة 11 التابعة لخطوط "أمريكان إيرلاينز" في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي.

وسافر بايدن بعدها إلى شانكسفيل في بنسلفانيا، حيث تحطمت الرحلة 93 التابعة للخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إيرلاينز"، في حقل بعد تغلب الركاب على الخاطفين، ومنعهم من الاصطدام بهدف آخر.

وقال بايدن "بعد 20 عاماً على 11 سبتمبر، نحيي ذكرى 2977 حياة فقدناها، ونكرم أولئك الذين خاطروا وضحوا بأرواحهم، كما رأينا في الأيام التالية، فإن الوحدة هي أعظم قوتنا، هذا ما يجعلنا ما نحن عليه، ولا يمكننا أن ننسى ذلك، نتذكر أحداث سبتمبر بكل حزن".

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