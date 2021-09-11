Advertisements

مدرب فاركو: سنحاول تحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على أهمية فترة الإعداد التي يخوضها الفريق البرتقالي قبل بدأ المنافسات في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال مجدي عبدالعاطي إن فترة الإعداد الأولى والتي أقيمت في الإسكندرية كانت هدفها اختبار العناصر المتواجدة في الفريق لتحديد المراكز المطلوبة قبل بدأ المنافسات في الدوري الممتاز بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق بعد انتهاء الموسم الماضي.

وعن معسكر الفريق الذي يقام في مدينة السادس من أكتوبر وينتهي يوم ٢٢ سبتمبر الجاري، أكد: "المعسكر الجاري هدفه تحقيق عنصر الانسجام بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى.

وأضاف المدير الفني لنادي فاركو: "تأخر انطلاق الموسم الكروي الجديد في مصلحتنا من أجل الاستعداد بقوة وترتيب الأوراق وخوض مباريات ودية أكثر".

وعن اختلاف المنافسات في دوري الدرجة الثانية والدوري الممتاز،  شدد: "كان لدي تجربة سابقة مع أسوان تشبه تجربة فاركو، لا يوجد فارق كبير وربما يكون الممتاز ب أصعب من دوري الشهرة والإضاءة بسبب طبيعة المنافسة حول الصعود".

وواصل مجدي عبدالعاطي حديثه أنه سيحاول تحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى بالفريق والصفقات الجديدة لتحقيق أفضل المستويات وتحقيق نتائج إيجابية مشيرا إلى أن طموحات فريق فاركو هو المنافسة بقوة في الممتاز وليس  الاستمرار فقط بالممتاز في الموسم المقبل.

وأشاد مدرب نادي فاركو، بالاحترافية التي تتعامل بها إدارة النادي مع كافة العناصر داخل النادي.

أخبار تهمك

كارتيرون يحسم مصير إسلام جابر مع الزمالك

منذ ساعة و نصف

صفقة الأهلي الجديدة تظهر في مران فيوتشر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

حديث موسيماني وحلم المونديال.. 13 رسالة نارية من عمار حمدي

منذ نصف ساعة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من أولمو على اهتمام برشلونة بضمه

منذ نصف ساعة

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصدم نجمه بهذا القرار الناري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رئيس اليويفا يهاجم فلورنتينو بيريز

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:32 م

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

08:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

09:02 م

أول تعليق من أولمو على اهتمام برشلونة بضمه

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements