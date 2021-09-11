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وزير البترول يكشف تفاصيل اتفاق إحياء خط الغاز العربي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
منار أشرف داود
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن الإتفاق الرباعي الذي جرى الأربعاء الماضي بين الأردن وسوريا ولبنان ومصر بشأن إعادة إحياء خط الغاز العربي وتصدير الغاز للبنان كان الهدف الرئيسي منه دعم الأشقاء في لبنان لتجاوز محنتهم وعثرتهم وذلك بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنجاز ذلك في أسرع وقت.

أضاف الوزير في مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الإجتماعات التي جرت على مستوى وزراء الطاقة والبترول للدول الأربعة كانت لمراجعة الحسابات لكافة الأطراف كون الغاز سيمر عبر الأردن وسوريا ومن ثم فأن كافة الأطراف لها تفاصيل وأعمال مختلفة داخل منظومة الخط العربي، موضحًا أن المشروع كان متوقفًا منذ عام2011 وكان يضم أمورًا فنية مختلفة ويتطلب الأمر مراجعات فنية للمنشآت الناقلة وغيرها من الجوانب المختلفة.
تابع الملا: "فيه محطات قياس ومحطات ضغط والخط نفسه وكذلك هناك أجزاء من الخط في بعض البلدان مثل سوريا يحتاج للمراجعة ونحتاج مراجعة وضعه الفني حيث أن أجزاء الخط الجاهزة موجودة بالفعل بين الأردن ومصر كون عملية التصدير تتم بين البلدين".

كشف أن فترة مراجعة الاتفاقيات والجوانب الفنية المتعلقة بالمرافق الفنية العابرة للبلدان الثلاث منها إلى لبنان، قد يتم الانتهاء منها في غضون ثلاثة أسابيع وذلك بالتوازي مع مراجعة العقود المعطلة منذ عشرة سنوات وما تحتاجه من إجراء تعديلات على بعض البنود بها، قائلًا: "بعض البنود تحتاج لمراجعات بسبب مرور عشر سنوات والعقد موجود بالفعل ولن نخترع العجلة من جديد، لكن ماسيحدث هو مراجعة الشؤون المتعلقة بالفنيات والتجاريات والتأكد من جاهزية الخط والعقود لإعادة الضخ، متوقعًا أن تبدأ عملية التصدير في أقرب وقت.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

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وزير البترول مصر خط الغاز العربي الفجر

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