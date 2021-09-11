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بكلمات مؤثرة.. إيمي سمير غانم تتذكر والدها

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
منار أشرف داود
نشرت الفنانة إيمي سممير غانم صور لوالدها الفنان الراحل سمير غانم معبرة عن أفتقادها له، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت" إيمي" على الصور قائلة:"وحشتيني ياروح قلبي انت..بحبك ربنا يرحمك".

وفي سياق آخر، عبرت إيمي سمير غانم، عن افتقادها لوالديها الراحلين منذ أيام، ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت، "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله

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