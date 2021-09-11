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مخرج "ماكو": الفيلم تناول حادثة عبارة سالم إكسبرس (فيديو)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
قال المخرج هشام الرشيدي، إن فيلم "ماكو" صُور تحت الماء ويتناول حادثة العبارة سالم إكسبرس، مشيرًا إلى أن إعداد الفيلم استمر 4 سنوات ما بين تحضير وتصوير وجرافيك، وهذا يعتبر وقت طويل بالنسبة لقواميس السينما في مصر.

وأضاف "الرشيدي"، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "mix"، مساء السبت، أن البحث عن شركة إنتاج للفيلم كان صعبًا للغاية، خاصة وأن فكرة الفيلم كانت مختلفة للغاية، معقبًا: "في البداية وجدنا أن تكلفة الفيلم كبيرة، وفكرة إنتاج فيلم من هذا النوع للتجربة الأولى لمخرج ريسك كبير للغاية".

ولفت إلى أنه عندما سأل المنتج عن سبب موافقته على إنتاج الفيلم، رد عليه قائلًا: "أي مخرج هجيبه هيكون أول مرة يعمل فيلم من هذا النوع، مش فارقة كتير".

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