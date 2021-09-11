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أحمد العوضي يخرج عن صمته لأول مرة: هذا ما حدث لياسمين عبد العزيز

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
كشف الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية، بعد تعرضها للوعكة الكبرى قائلًا: "كنت منتظر أن تتحسن حالتها فعليًا، حتى أتحدث عن حالتها الصحية، وقلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة، مكنش ينفع اطمن الناس، وأنا مش مطمئن، لأن الشهرين الي فاتوا كانوا صعبين جدًا عليها وعلينا وعلى جمهورها".

وأضاف "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت،: "ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا الحمد، وخلال أيام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية".

وعن تفاصيل حالتها الصحية وما تعرضت له والذي يعلنها العوضي لأول مرة قال: "في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين للمستشفى، لإجراء عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الامراض النسائية، وكان من المفترض أن تعود لمنزلها في غضون ثلاثة أو أربعة ايام، لكن شهدت ياسمين تدهور بعد العملية كبيرًا".

وتابع: "ما قدرش أقول لحد الان أن هناك خطأ طبي، دون أن يكون لدي إثباتات قوية، لكن الثابت أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة، ما حدث هو إهمال جسيم فشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر لحالة ياسمين عبد العزيز وكانت هتروح فيها، هقول حاجة حصلت، ياسمين كلمت الدكتور وقالته أنا بموت، ضحك وقال أنا في إجازة، روحي إتعشي وإتمشي ده إسمه كلام".

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ياسمين عبدالعزي مصر اخبار مصر احمد العوضي

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