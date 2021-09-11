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العوضي يكشف عن كواليس مرض ياسمين عبدالعزيز لأول مرة: إهمال جسيم

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
 
كشف الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية بعد تعافيها وكتابة أول تدوينة   لها يوم أمس.
قال العوضي في مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" من سويسرا، اليوم السبت: "كنت منتظر على مدار الشهرين الماضيين منذ تعرض ياسمين لوعكتها الصحية  أن تتحسن حالتها فعليًا حتى أتحدث عن حالتها الصحية وقلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة، مكانش ينفع أطمن الناس وأنا مش مطمن لأن الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدًا عليها وعلينا وعلى جمهورها وكل محبيها".
تابع: "ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا، وخلال أيام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية".
عن تفاصيل حالتها الصحية وماتعرضت له، كشف العوضي: "في يوم 11 يوليو الماضي   دخلت ياسمين المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية  ومن المفترض بحسب  حديث الطبيب المعالج أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية ستعود لمنزلها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام لكن شهدت تدهور بعد العملية بشكل كبير".
لكنه عاد وشدد على أن: "مقدرش أقول لحد الآ أن هناك خطأ طبي دون أن يكون لدي  إثباتات قوية لكن الثابت أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة والمشكلة أن ماحدث هو  فشل في اللحاق بالتدهور الذي شهدته مما أدى للمضاعفات التي تعرضت لها".
 رد الفنان على أحد الأطباء الذي برر فيه ماتعرضت له ياسمين عبدالعزيز، وقال: "مينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص، ماحدث هو إهمال جسيم فشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر  لحالة ياسمين عبدالعزيز وكانت هتروح فيها، وهقول حاجة حصلت،  ياسمين كلمت الدكتور وقالته أنا بموت، ضحك وقال: أنا في إجازة  وروحي إتعشي وإتمشي، ده إسمه كلام؟!  هل ده طبيعي"؟!
"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء. 

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