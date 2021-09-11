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كنا بنهزر.. أول تعليق للطبيب صاحب واقعة "السجود للكلب"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بطب عين شمس وصاحب واقعة فيديو "الممرض والطبيب"، تفاصيل الواقعة، قائلا: "ما تم نشره نوع من الهزار، وبقالنا 25 سنة بنشتغل مع بعض ده ابني وأخويا ودراعي اليمين".

وقال "خيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن الممرض لو كان مستءا منه كان ترك العمل معه منذ 20 عاما، مضيفا: "هو هزار غريب بس بيزود الروابط بينا.. الفيديو كله حصل وعبار هزار ومزاح".

وأشار إلى انه لولا التمريض لفشلت كل العمليات التي يقومون بها، كاشفا أنه تم قرصنة تطبيق الواتساب الخاص به منذ شهرين وتم ابتزازه ماديه من رقم من خارج مصر وعندما رفض قاموا بتسريب الفيديو.

وعن طلبه من الممرض السجود للكلب، عقب، "ده هزار.. مكنش في كلب دي مستشفى 5 نجوم هو أنا بوذي عشان اخليه يسجد لغير الله أنا بحج"، معتذرا عن هذا الطلب والمستائين منه، قائلا: "الناس مش فاهمة هزارنا.. عادل صديقي وأخويا ودايما بيقول عليا الأب الروحي".

ولفت إلى أن الممرض اتصل به عندما نشر الفيديو، وهو قام بطمأنته، مضيفا: "لو شفته هاخده في حضني وأطيب خاطره"، موجها اعتذاره لأسرة المررض وأهل منطقته.

وقال أن التصوير كان نوع من استكمال الحالة الهزلية، مضيفا: "لو كل اتنين اتنشر هزارهم هتتحول لفتنة".

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