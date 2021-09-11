أحمد العوضي يكشف مفاجأة في أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية





ووجه "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت، رسالة للطبيب الذي أفشى اسرار عن حالة الفنانة الصحية، قائلًا: "مش عارف ليه بتطلع وتتكلم وأنت مش من فريق الأطباء المعالجين، وتدافع وخلاص، دي جريمة، وتخالف أخلاق المهنة".

قال الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنه عندما عرض الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز بعد إصابتها بالمضاعفات، على الدكتور هشام الكيلاني أستاذ المناظير بجامعة عين شمس، صعق وقتها من تدهور الحالة، معقبًا: " الدكتور قال دي تلات ساعات وممكن تموت، لازم نلحقها".وحول نيته لاتخاذ إجراءات قانونية ضد ما وصفه بالأهمال الجسيم في تدارك المضاعفات من قبل الطبيب المعالج، قال "العوضي"،: "طبعًا المقصر لازم ياخد جزاءه، وأنا هتحرك قانونًا، وأثق في عدالة القضاء المصري، زي ما شكرت الاطباء الي أنقذوها سأتخذ الاجراءات القانونية، ضد الطبيب المعالج المهمل وكذا الطبيب مفشي الاسرار"كان أعضاء في مجلس نقابة الأطباء قد اعلنوا في يوليو الماضي إحالة طبيب للجنة التأديب بالنقابة للتحقيق معه بتهمة إفشاء أسرار مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكتب الطبيب وهو طبيب قلب شهير على صفحته على مواقع التواصل تدوينة كشف فيها كافة تفاصيل مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز والجراحة التي أجرتها، ثم الخطأ الطبي الذي وقع وأدى لدخولها في غيبوبة قبل أن يقوم بحذفها.