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مدرب ميلان يُعلن جاهزية إبراهيموفيتش لمواجهة لاتسيو المنتظرة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
وكالات
كشف ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش سيخوض أول مباراة له مع الفريق خلال أربعة أشهر عند مواجهة لاتسيو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.

ومن المنتظر مشاركة إبراهيموفيتش، الذي غاب عن فريقه الإيطالي منذ مايو بسبب إصابة بالركبة، في سان سيرو في بداية أسبوع شاق لميلان.

وأبلغ بيولي مؤتمرا صحافيا يوم السبت: يعرف إبراهيموفيتش أن أربعة أشهر بعيدا عن الملعب فترة طويلة، عمل ليلا ونهارا من أجل التعافي من الإصابة والآن أصبح بخير لكن لا يمكن لأحد أن يلعب كل المباريات السبع لميلان في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وتابع: لم يصل لقمة مستواه بعد وأتمنى أن يجد الاستمرارية التي افتقدها الموسم الماضي. سيلعب زلاتان غدا في جزء من المباراة من أجل التحسن والاستعداد للمباريات المقبلة.

كما يرى بيولي أنه من المبكر جدا أن يشارك أوليفييه جيرو أمام لاتسيو بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوم الجمعة لكن فرانك كيسي سيكون مستعدا للعب بعد تخطي الإصابة.

وكان لاعب وسط ساحل العاج محور تكهنات في فترة الانتقالات مع استمرار الجدل حول تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم.

وعلّق بيولي: إنه موقف يخص النادي ووكيل اللاعب وأنا أتحدث فقط عن كرة القدم مع فرانك وأراه في حالة ايجابية وتركيز وهدوء.

وفاز ميلان ولاتسيو في أول مباراتين بالموسم الجديد للدوري وستشكل الزيارة إلى روما بداية سلسلة صعبة لميلان الذي يحل ضيفا على ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء قبل أن يستضيف يوفنتوس يوم الأحد التالي.

وواصل بيولي: نظريا ستكون مواجهة بين فريقين يتمتعان بالكفاءة ويتطلعان للعب الهجومي دائما. ستكون مباراة رائعة ولاتسيو قوي جدا وبدأ الموسم بشكل جيد، دوري الأبطال يجلب الكثير من الحماس لكننا نركز الآن في مباراة الأحد.

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