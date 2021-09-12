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ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني واثق من التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد يعتقد أنه قادرا على التعاقد مع بوجبا مجاناً على الرغم من اهتمام الأندية بالتعاقد معه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تقارير صحفية كانت قد ادعت أن بوجبا يفكر في عدم تجديد عقده مع الشياطين الحمر من أجل تسهيل عملية رحيله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بوجبا ارتبط بالانضمام إلى العديد من الأندية على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي كما أن مانشستر يونايتد حريص جداً على تجديد عقد نجمه الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

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