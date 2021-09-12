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تعرف على تفاصيل ملف مصر لاستضافة كأس العالم للأندية 2021

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن الجبلاية انتهت من ملف استضافة كأس العالم للأندية، بعد تحديد الملاعب التي تستضيف المباريات فضلا عن الفنادق الخاصة بالفرق.

وكان الاتحاد الياباني لكرة القدم، أعلن مؤخرًا التخلي عن تنظيم مونديال الأندية في العام الحالي، بسبب استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

وتابع المصدر، أن الملف تضمن إقامة المباريات على ملعبي استاد القاهرة والدفاع الجوى مع السماح بأعداد قليلة من الجماهير للدخول إلى الملعب سيتم تحديدها فيما بعد.

وأشار المصدر، أن مصر تملك الإمكانيات التي تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية والنجاح في إظهارها أمام العالم بصورة مشرفة.

وأكد المصدر، أن الجبلاية تنتظر الموافقات الحكومية المطلوبة لاستضافة البطولة، والتى ستكون خير احتفال بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الكرة المصري.

الكلمات المفتاحية

مونديال الأندية مصر قطر اليابان الاهلي

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