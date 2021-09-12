تعرف على تفاصيل ملف مصر لاستضافة كأس العالم للأندية 2021





كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن الجبلاية انتهت من ملف استضافة كأس العالم للأندية، بعد تحديد الملاعب التي تستضيف المباريات فضلا عن الفنادق الخاصة بالفرق.





وكان الاتحاد الياباني لكرة القدم، أعلن مؤخرًا التخلي عن تنظيم مونديال الأندية في العام الحالي، بسبب استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.





وتابع المصدر، أن الملف تضمن إقامة المباريات على ملعبي استاد القاهرة والدفاع الجوى مع السماح بأعداد قليلة من الجماهير للدخول إلى الملعب سيتم تحديدها فيما بعد.





وأشار المصدر، أن مصر تملك الإمكانيات التي تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية والنجاح في إظهارها أمام العالم بصورة مشرفة.



