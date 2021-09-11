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أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة قاطرة المشروعات العملاقة للسيسي (فيديو)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة الجديدة كانت قاطرة المشروعات العملاقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: "القناة الجديدة كانت أول مشروع يتم، وإحنا كنا متطمنين إنه بنجاحه جميع المشاريع بعد كده هتنجح والحمد لله كله مشي".

وتابع "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج "تحت الشمس" عبر، فضائية "الشمس"، مساء السبت، أنه كان من الضروري الربط بين مدن القناة وسيناء عن طريق الأنفاق، لافتا إلى أنه تم افتتاح نفقين في الإسماعيلية، ونفقين في بورسعيد، بالإضافة لنفق أحمد حمدي 1، وسيتم افتتاح نفق أحمد حمدي 2 في السويس بنهاية العام، وذلك لتسهيل عملية الاستثمار.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس،: "مشروع الأنفاق مشروع عملاق جدا، واللي بيعمل نفق واحد في العالم بيقول إنه عمل حاجة كبيرة، لكن إحنا عملنا 6 أنفاق".

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قناة السويس السيسي اسامة ربيع اخبار مصر

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