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رئيس الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة عبدالله السعيد

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، أن الحديث عن صفقة عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز سيكون في الوقت المناسب.

وتابع لبيب في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"كان البعض يعيب بسبب الحديث عن الصفقات في وسائل الإعلام بشكل مستمر".

وأكمل :"سنتحدث عن ملف عبدالله السعيد في التوقيت المناسب ولن أتحدث عنه في الوقت الحالي".

يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك توج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي وتأهل إلى مونديال الأندية بعد فوزه على الأهلي.


 

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عبد الله السعيد بيراميدز السعيد الزمالك

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