Advertisements

القباج: استراتيجية حقوق الإنسان ترسخ لقواعد التعامل بين الدولة والمواطنين

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل مرحلة جديدة ترسخ لقواعد التعامل بين الدولة والمواطنين.

ووجهت "نيفين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" التهنئة للدولة المصرية على إطلاق هذه الإستراتيجية.

وأضافت "نحن أمام وقفة تاريخية لأنها أول وثيقة تجمع بين كافة أطياف الشعب والحكومة والمجتمع المدني مختلفين أو متفقين حول بعض القضايا تجمعنا منصة واحدة وهي حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على مكتسبات التنمية، موضحًا أن ما تم توفيره تم ضخه في كثير من البنى التحتية وسكن كريم في تكافل وكرامة يكفل فئات أولى بالرعاية ويلزمها بالتعليم وصحة أبنائها.

وأكدت أن السكن الكريم وتكافل وكرامة جزء مهم من حقوق الإنسان، موضحة أن قانون العمل الأهلي جاء بعد حوار مجتمعي ضم 1300 منظمة غير حكومية.

ولفتت إلى أن الدولة توفر بعض الخدمات للجمعيات الأهلية لتسهيل مهامها في تقديم الخدمات، موضحة أن قانون الجمعيات الأهلية يعزز الديمقراطية والحكم الرشيد.

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن نيفين القباج مصر استراتيجيه حقوق الانسان اخبار مصر

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

سولشاير يتغني بـ "رونالدو"

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

منذ نصف ساعة

عاجل - قرار هام من محمود الخطيب في الأهلي

منذ ساعة و نصف

تعرف على تفاصيل ملف مصر لاستضافة كأس العالم للأندية 2021

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يحسم مصير إسلام جابر مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ ساعتين

أول تعليق من أولمو على اهتمام برشلونة بضمه

منذ ساعتين

قرار عاجل في الأهلي بشأن محمد الشناوي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة عبدالله السعيد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

التضامن: حريصون على إضافة مرضى السرطان وغيره إلى "تكافل وكرامة" (صور)

"دعم نقدي لآلاف الأسر".. حزمة إجراءات اجتماعية لتحسين أوضاع الفقراء

كلمة وزير شئون البرلمان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف

بشرة سارة من وزيرة التضامن لمستحقي "تكافل وكرامة"

"التضامن": نسعى لتفعيل دور التعاونيات لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية

التضامن والتعليم تتحملان المصاريف المدرسية لـ1.1 مليون طالب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

12:01 ص

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

10:32 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

سولشاير يتغني بـ "رونالدو"

11:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements