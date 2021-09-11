القباج: استراتيجية حقوق الإنسان ترسخ لقواعد التعامل بين الدولة والمواطنين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل مرحلة جديدة ترسخ لقواعد التعامل بين الدولة والمواطنين.



ووجهت "نيفين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" التهنئة للدولة المصرية على إطلاق هذه الإستراتيجية.



وأضافت "نحن أمام وقفة تاريخية لأنها أول وثيقة تجمع بين كافة أطياف الشعب والحكومة والمجتمع المدني مختلفين أو متفقين حول بعض القضايا تجمعنا منصة واحدة وهي حقوق الإنسان".



وأشارت إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على مكتسبات التنمية، موضحًا أن ما تم توفيره تم ضخه في كثير من البنى التحتية وسكن كريم في تكافل وكرامة يكفل فئات أولى بالرعاية ويلزمها بالتعليم وصحة أبنائها.



وأكدت أن السكن الكريم وتكافل وكرامة جزء مهم من حقوق الإنسان، موضحة أن قانون العمل الأهلي جاء بعد حوار مجتمعي ضم 1300 منظمة غير حكومية.



ولفتت إلى أن الدولة توفر بعض الخدمات للجمعيات الأهلية لتسهيل مهامها في تقديم الخدمات، موضحة أن قانون الجمعيات الأهلية يعزز الديمقراطية والحكم الرشيد.