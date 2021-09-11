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بعد عودته من موسكو.. وزير السياحة يكشف تفاصيل زيارته إلى روسيا (فيديو)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تفاصيل زيارته إلى موسكو، قائلا إنه يقوم بسلسلة من الزيارات إلى الدول المصدرة للسياحة، حيث قام بزيارة روسيا والذي يعد أول لقاء رسمي مع السلطات الروسية المعنية بالسياحة منذ فترة.

وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هدف الزيارة هو إطلاع الجانب الروسي على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر، معلقا: "الجانب الروسي مطمئن، واطمئنوا على السياح الذين عادوا من مصر على مدار الشهر الماضي".

وأضاف أن العالم كله حذر في إرسال مواطنيه إلى الخارج بسبب كورونا، لافتا إلى أن الجانب الروسي ليس لديه ملاحظات صحية أو أمنية على الوضع في مصر.

ولفت إلى أن الجانب الروسي سأل على ماذا تم في مصر خلال الـ 6 سنوات الماضية، مضيفا أنه أوضح لهم ما قامت به مصر خلال هذه الفترة..

وأضاف أنه أجرى عدد من اللقاءات الإعلامية والتليفزيونية بروسيا، مؤكدا أن الانطباع إيجابي وستعود السياحة الروسية تدريجيا.

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