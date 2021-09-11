مؤلم وغير منطقي.. لميس الحديدي تعلق على فيديو "طبيب الكلب"

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على مقطع فيديو إهانة الممرض من قبل أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس والمعروف إعلاميًا بفيديو "الكلب".



وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت،: "فيديو مؤلم وسخيف وغير منطقي وغير عاقل، ولا يمكن أن نتخيل أن طبيبًا يمارس الطب ويحترم مهنته وأقسم على شرف المهنة، ويقوم بهذه التصرفات حتى لو على سبيل المزاح، فهو غير مقبول لأنه مقطع يبرز ممارسات لا رحمة فيها".



وتابعت: "تعليقي التاني إن الناس عايشة تصور بعض من غير استئذان حتى لو كان هزار أو جد، التصوير ايضًا إنتهاك للحرمات، والقصة ليست تسريب الفيديو لكن في فكرة "التصوير" نفسه، لازم يكون هناك دور لنقابة الاطباء مش النيابة فقط، لأن النقابة منوط بها الاشراف على ضبط السلوكيات سواء في واقعة الممرض المحترم او الطبيب المفشي لحالتها الصحية "



كان مقطعًا قد غزى منصات السوشيال ميديا باللامس ظهر وابرز أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

