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السيطرة على حريق نشب في مخبز بنجع حمادي في قنا

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب في مخبز بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق في مخبز ملك حسن محمد، على مساحة 75 متر، في قرية بهجورة بمركز نجع حمادى.

وتمكنت قوة من الحماية المدنية تحت إشراف العميد هانى الاتربى، مدير الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات في الواقعة.

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