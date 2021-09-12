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أشرف عبدالباقي يستعيد ذكرياته في عيد ميلاده (صورة)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
منار أشرف داود
شارك الفنان أشرف عبدالباقي جمهوره بصورة له وهو طفل إحتفالًا بعيد ميلاده ساخرًا منها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "عبد الباقي" على الصورة قائلًا:"دي صورة من عيد ميلادي زي النهاردة زمااااااااان ياريت محدش يتريق على التورتة ولا التيشيرت ولا التبريقة ولا الشعر ولا الايد اللي في الوسط المهم ماحدش يتريق وخلاص".

والجدير بالذكر أن "شمسية وأربع كراس" بطولة أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، محمد عبد الرحمن، تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.
أشرف عبدالباقي يستعيد ذكرياته في عيد ميلاده (صورة)
أشرف عبدالباقي يستعيد ذكرياته في عيد ميلاده (صورة)

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الفجر الفني الفجر أشرف عبد الباقي

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