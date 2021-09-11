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أسوان يضم تريكة استعدادا للقسم الثاني

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
نجح الجهاز الفني لفريق نادي أسوان بقيادة احمد مصطفى بيبو المدير الفني للفريق في الحصول على خدمات محمد حسين تريكه لاعب بتروجت في صفقة انتقال لاعب لمدة موسمين

ويواصل الجهاز الرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد في دوري القسم الثاني.

يذكر أن الجهاز الفني أعلن سابقآ تعاقده مع محمود شريده ظهير الالومنيوم ومحمد ناجي حارس كيما اسوان، واسلام عبد الراضي لاعب ديروط وهداف القسم الثاني، محمد الشربيني ، لاعب وسط الالومنيوم، ومحمد حسين الشهير ب"تريكة" صانع ألعاب نادي سرس الليان.


كما استعاد خدمات الثنائى محمد فتحي وسط ملعب مدافع الفريق السابق والذي حقق مع الفريق إنجاز الصعود للممتاز، تحت قيادة مجدي عبد العاطي، وعاطف الحسيني مهاجم كوكاكولا السابق.


كما نجحت إدارة النادي في التعاقد مع " عبدالرحمن بوجي " مهاجم إنبي والاتحاد المنستيري التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر للاعب.

وهبط فريق نادي أسوان لدوري القسم الثاني بعد تزيله قائمة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة

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