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نسرين طافش لـ "الفجر الفني": سعيدة بتكريمي في دير جيست.. وترقبوا مفاجأة سينمائية جديدة

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر، تصوير هالة يوسف

أعربت الفنانة نسرين طافش عن سعادتها الشديدة، بتكريمها في حفل دير جيست، على مسلسل "المداح"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021.


وقالت نسرين طافش لـ "الفجر الفني"، ما تعرضت له من انتقادات حادة على شخصيتها في مسلسل المداح ماهو إلا كذبة اخترعها شخص معين، فكل النقاد والجمهور أشاد بشخصيتها في المسلسل، كما استطاعت أن تتقن لهجة الشخصية "الفلاحة"، بشكل جيد، كما أوضحت.

واشارت إلى أنها تحضر لفيلم سينمائي خلال الفترة المقبلة، مع المخرج مرقص عادل، مشيرة إلى أنهما سافرا إلى بيروت لاستكمال التصوير.

يذكر أن نسرين طافش، شاركت في مسلسل المداح هو بطولة حماده هلال ونسرين طافش وأحمد بدير ودنيا عبدالعزيز وخالد سرحان وحنان سليمان ومحمد عز، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ورشة أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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