وزير الآثار: ندرس فرض عقوبات على من يقوم بمضايقة السياح (فيديو)

عقب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على الفيديو المنتشر عن قيام أحد المصريين بمضايقة السائحات على أحد الشواطىء المصرية.



وقال "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن مثل هذه المواقف تمس السياحة بشكل عام، لافتا إلى أنهم قاموا بتعديل قانون الآثار منذ 3 سنوات والذي تضمن أن مضايقة سائح لأي سبب في منطقة أثرية يدفع غرامة فورية تصل إلى 10 آلاف جنيه.



واوضح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنهم يناقشون مع مجلس النواب فرض عقوبات على من يقوم بمضايقة السائح في مصر سواء بشكل لفظي أو لمس أو عدم احترام..

