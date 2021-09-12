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نرمين الفقي تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة ارتباطها ومواصفات فتى أحلامها

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر، تصوير هالة يوسف


أعربت الفنانة نرمين الفقي عن سعادتها الشديدة، بتكريمها في حفل دير جيست، عن دورها في مسلسل كلا من "النمر، ضل راجل".

وردت نرمين الفقي لـ "الفجر الفني"، عن شائعات ارتباطها، حيث قالت "مبحبش الشائعات ومش بحب أتكلم فيها"، موضحة أن مواصفات فتى أحلامها أن يكون رجل بمعنى الكلمة، ويعرف معني الشهامة والرجولة.

يذكر أن نرمين الفقي، شاركت في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل، كما شاركت في مسلسل "ضل راجل"، مع الفنان ياسر جلال.

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نيرمين الفقي دير جيست حقيقة ارتباط الفجر الفني اعمال فنية

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