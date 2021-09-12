نسرين طافش ترد من خلال "الفجر الفني" على انتقادات الجمهور لها على السوشيال ميديا



كشفت الفنانة نسرين طافش عن حبها الشديد للرياضة، معبرة عن ذلك قائلة"الرياضة جزء من حياتي وجزء من شخصيتي وأنا بحبها جداً، وبلعب كذا نوع مثل الاسكواش، يوجا، بروح الجيم، فأنا بحب أن أنشر الرياضة والطاقة الإيجابية".





وردت طافش في تصريحات لـ"الفجر الفني"، عن الانتقادات اللاذعة، التى تتعرض لها من قبل جمهور السوشيال ميديا، حيث قالت "الإنسان مينفعش يصغر عقله ويلتفت للحاجات دي، لأنها بتستهلك طاقته، وأنا بركز على رسالتي، وهى نشر الطاقة الإيجابية بين الناس".





يذكر أن نسرين طافش، شاركت في مسلسل المداح هو بطولة حماده هلال ونسرين طافش وأحمد بدير ودنيا عبدالعزيز وخالد سرحان وحنان سليمان ومحمد عز، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ورشة أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.