Advertisements

نسرين طافش ترد من خلال "الفجر الفني" على انتقادات الجمهور لها على السوشيال ميديا

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 02:12 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر ، تصوير هالة يوسف

كشفت الفنانة نسرين طافش عن حبها الشديد للرياضة، معبرة عن ذلك قائلة"الرياضة جزء من حياتي وجزء من شخصيتي وأنا بحبها جداً، وبلعب كذا نوع مثل الاسكواش، يوجا، بروح الجيم، فأنا بحب أن أنشر الرياضة والطاقة الإيجابية".


وردت طافش في تصريحات لـ"الفجر الفني"، عن الانتقادات اللاذعة، التى تتعرض لها من قبل جمهور السوشيال ميديا، حيث قالت "الإنسان مينفعش يصغر عقله ويلتفت للحاجات دي، لأنها بتستهلك طاقته، وأنا بركز على رسالتي، وهى نشر الطاقة الإيجابية بين الناس".


يذكر أن نسرين طافش، شاركت في مسلسل المداح هو بطولة حماده هلال ونسرين طافش وأحمد بدير ودنيا عبدالعزيز وخالد سرحان وحنان سليمان ومحمد عز، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ورشة أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

أخبار تهمك

بعد تألق رونالدو.. مانشستر يونايتد يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

سولشاير يتغني بـ "رونالدو"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 16 ساعة

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ ساعتين

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجمه إلى فيوتشر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نجم الأهلي يكشف سبب سبابه لـ"أفشة" وأزمة محمد الشناوي

منذ ساعة و 24 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

12:31 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

نجم الأهلي يكشف سبب سبابه لـ"أفشة" وأزمة محمد الشناوي

02:09 ص

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements