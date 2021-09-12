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نرمين الفقي تكشف لـ"الفجر الفني" عن تجربتها في "النمر"و "ضل راجل"

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر، تصوير هالة يوسف


أعربت الفنانة نرمين الفقي عن سعادتها الشديدة، بتكريمها في حفل دير جيست، عن دورها في مسلسل كلا من "النمر، ضل راجل".


وكشفت نرمين الفقي لـ "الفجر الفني"، عن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تصوير مسلسلي "النمر، ضل راجل"، حيث قالت "هناك الكثير من المشاهد الصعبة في "ضل راجل، النمر"، وكان هناك مشهد "النار"، في مسلسل "النمر"، وبالفعل اتلسعت بجد"، بحد وصفها.

وعن تعاونها مع الفنان محمد إمام أشارت إلى أنها سعدت جداً بالتعاون معه، معبرة عن ذلك قائلة"محمد إمام إنسان بمعني الكلمة، وبيحب الزملاء كلهم، وبيتعامل بحب وروحه حلوة، وعلى المستوي الفني، شاطر وملتزم وبيذاكر، ومن أحسن الناس اللي اشتغلت معاهم".

يذكر أن نرمين الفقي، شاركت في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل، كما شاركت في مسلسل "ضل راجل"، مع الفنان ياسر جلال.

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