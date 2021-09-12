الممرض صاحب واقعة الاهانة باكياً: أفكر في الانتحار (فيديو)

كشف الممرض عادل سالم، صاحب واقعة الاهانة من طبيب جامعة عين شمس، تفاصيل الواقعة، قائلًا: "وقت الواقعة لم أكن قادرًا على الحديث، وكل تفكيري كان الخروج من ذلك الموقف السخيف، انا راجل بسيط جدًا وبحب شغلي، ووقت الواقعة مكنتش أققدر أعمل حاجة، لأن الي حصل كان من أستاذتي الكبار، كنت بفكر بس اخرج من الموقف ده "





وتابع "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت،: "انا مكنتش أعرف ان ده هيحصلي، الطبيب إستدعاني وكنت فاكره عاوزني في شغل، لحد ما فوجئت بالي حصل ده، وتم إغلاق الباب وقتها، ولم استطع الخروج،... كان فيه حد واقفلي على الباب منعني من الخروج".





وأضاف انه تفاجئ بمكالمة هاتفية من احد الاشخاص يحدثه عن الفيديو، معقبًا: " قفلت السكة في وقلت له أنا في عملي، لكن فيه حد من المستشفى قال ي رد على اللي بيتكلم، دي جهة سيادية بتحقق"

وتابع باكيا: "أنا مش عارف أخرج من البيت، ولا عارف أمشي، وافكاري بتروح لحاجات كتيرة في إشارة إلى "الانتحار"، لتقاطعه الإعلامية لميس الحديدي مقدمة البرنامج، قائلة: "لا أرجوك إرفع راسك فوق أنت راجل محترم، بلاش الافكار السودة دي، أنت لم تخطأ، والمخطأ هو الي يستخبى في البيت ويخاف، مش إنت أنت محترم، ولا حد يتكسف منك".



