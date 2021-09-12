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إبرام يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
منار أشرف داود
حرص الفنان إبرام سمير على تهنئة الفنان أشرف عبدالباقي بنشر صورة تجمع معه، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "إبرام" على الصورة قائلًا:"كل سنة وحضرتك بخير وصحة ودايمًا معانا وفي ضهرنا ياريس وعقبال مليون سنة ياحاج رمضان".

وفي سياق آخر، يشارك إبرام في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "أحسن أب" لعلي ربيع في وينتظر عرض فيلمه الجديد "بار كود" وكشف لأول مرة عن استعداده لتقديم برنامج تليفزيوني


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