خاص.. عصام كاريكا يعلق على أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي



كشف الفنان عصام كاريكا، عن الأعمال الفنية التى يستعد لها خلال الفترة المقبلة، أثناء تواجده في حفل دير جيست، حيث قال: "أحضر حالياً أغنيتين عن الغربة، بالإضافة إلى تحضيري ألحانًا للمطرب اللبناني راغب علامة".



وعلق عصام كاريكا في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"، على أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي الأخيرة، حيث قال "قرار النقابة مظبوط جداً وهما اعترفوا وقالوا إنهم غلطانين، والعقاب بسيط".



في سياق آخر، أقيم حفل دير جيست مساء الجمعة، وكان من أوائل الحضور الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى والمطرب الشعبي عصام كاريكا والفنانة نسرين طافش، وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبرى.