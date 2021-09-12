Advertisements

خاص.. عصام كاريكا يعلق على أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر، تصوير هالة يوسف

كشف الفنان عصام كاريكا، عن الأعمال الفنية التى يستعد لها خلال الفترة المقبلة، أثناء تواجده في حفل دير جيست، حيث قال: "أحضر حالياً أغنيتين عن الغربة، بالإضافة إلى تحضيري ألحانًا للمطرب اللبناني راغب علامة".

وعلق عصام كاريكا في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"، على أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي الأخيرة، حيث قال "قرار النقابة مظبوط جداً وهما اعترفوا وقالوا إنهم غلطانين، والعقاب بسيط".

في سياق آخر، أقيم حفل دير جيست مساء الجمعة، وكان من أوائل الحضور الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى والمطرب الشعبي عصام كاريكا والفنانة نسرين طافش، وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 21 دقيقة

نجم ريال مدريد يرحل في الشتاء

منذ ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجمه إلى فيوتشر

منذ ساعة

أحمد العوضي يخرج عن صمته لأول مرة: هذا ما حدث لياسمين عبد العزيز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تألق رونالدو.. مانشستر يونايتد يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ ساعة و نصف

سولشاير يتغني بـ "رونالدو"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

منذ ساعتين

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

12:31 ص

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

12:01 ص

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجمه إلى فيوتشر

01:01 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements