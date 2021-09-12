طارق الفقي: مخصصات حياة كريمة بسوهاج تفوق ميزانية المحافظة في 100 عام (فيديو)

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري التي تشمل كافة ربوع جمهورية مصر العربية، كانت بمثابة حلم طال انتظاره لأهالي محافظة سوهاج.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أعلى سقف للتوقعات من قبل أكثر المتفائلين، لم يتوقع ما يحدث الآن.



وأضاف محافظ سوهاج، أن هناك 7 مراكز في محافظة سوهاج دخلت ضمن المبادرة، مشيرًا إلى أن تكلفة المبادرة بالمحافظة 45 مليار جنيه قابل للزيادة وهو أكبر من ميزانية المحافظة التي تصل إلى نحو ربع مليار جنيه



وأوضح أن المبادرة تشمل حياة اجتماعية ومرافق من مياه وصرف وغاز وكهرباء واتصالات، موضحا أن تعامل المواطنين مع الخدمات الحكومية سيكون من خلال منفذ واحد.



ولفت إلى أنه يتم إنشاء مراكز خدمات في كل المحافظات وكلها متكافئة في جميع القرى وبنفس المستوى.



واستطرد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن ما تم إنفاقه على المدارس خلال العام الحالي 650 مليون جنيه، حيث تشمل الخطة الورادة في إطار المبادرة أكثر من 100 مدرسة، معلقًا "يمكن القول افتتاح 10 مدارس كل شهر".



وأكد أنه سيتم تطوير الوحدات الصحية بشرط أن تكون مساحتها مناسبة لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة.

وواصل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة وفر فرص عمل، موضحًا أن مستشفيات جرجا وجهينة تم بلوغ نسبة الإنشاء والتجهيز فيها أكثر من 90 %.



وشدد على أن مخصصات حياة كريمة لمحافظة سوهاج تفوق ميزانية المحافظة خلال أكثر من قرن – 100عام-..



وأكمل المحافظ حديثه، أن سوهاج سوف تصبح من المحافظات الجاذبة للعمالة في الفترة المقبلة، حيث إن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تحتاج عمالة أكثر من حجم العمالة المتوفرة بالمحافظة.

