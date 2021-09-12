مستشار سابق لترامب: بايدن خلق موطنًا للإرهاب في أفغانستان

انتقد جبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب، السياسية الحالية للرئيس الأمريكي جو بايدن ولاسيما فيما يتعلق بسيطرة حركة طالبان على أفغانستان وقرار سحب الجيش الأمريكي من أفغانستان.





وقال "صوما" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الشعب الأمريكي منقسم ما بين الجمهوريين والديمقراطيين.





وأضاف أن بادين لم يفعل أي شيء من أجل إزالة هذا الانقسام الكبير وتوحيد الصفوف بين الشعب الأمريكي، متابعًا " نحن أمام مأزق كبير كأن الرئيس بايدن خلق موطنا للتنظيمات الإرهابية".



