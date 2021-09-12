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إسلام البحيري: الإصلاح الديني بداية حقوق الإنسان في مصر (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال إسلام البحيري، الباحث والإعلامي، إن هناك رؤية مصرية خالصة لاستراتيجية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإصلاح الديني جزء أساسي في هذه الرؤية.

وثمن "البحيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، حديث الرئيس السيسي عن مواجهة التطرف وآثاره خلال الـ 90 سنة الماضية، وحقوق المرأة، وحرية الاعتقاد خلال فعالية اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أننا نواجه إرهاب وهذا الإرهاب قائم على أفكار وتلك الأفكار هى التي عانينا منها على مدار الـ 90 سنة التي تحدث عنها الرئيس، ورأينا نتائجها الفجة خلال آخر 10 سنوات.

ولفت إلى أن حرية الاعتقاد التي تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم ينتج عنها احترام العقائد الأخرى، منوها بأن الإصلاح الديني هو بداية حقوق الإنسان في مصر.

وعن رد وزير العدل عن سؤال الإعلامي إبراهيم عيسى حول مادة ازدراء الأديان في فعالية اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عقب "رد وزير العدل كان بحاجة خارجة عن السياق تماما هو قاله إننا عندنا مواد حتى لو حد سخر من محفل ديني أو شيى ديني بيعاقب".

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مصر حقوق الإنسان بوابة الفجر الفجر استراتيجيه حقوق الانسان

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