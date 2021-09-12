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خيري حسن يكشف كواليس إذاعته أخبار هجمات 11 سبتمبر بالتلفزيون المصري

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الإعلامي خيري حسن، كواليس إذاعته أخبار هجمات 11 سبتمبر في التلفزيون المصري عند وقوعها قبل 20 عامًا.

وقال "حسن" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "س بي سي": "في بداية وقوع الخبر قالوا إن السبب كارثة جوية".

وأضاف "لما شوفت الصور لم يكن يخطر على بال أحد ولا في أفلام هوليود قيام إرهابي بالدخول بطائرة فيها ركاب ويعدي من الناحية الثانية من البرج".

وتابع "كان الخبر بالنسبة ليا حاجة فوق الخيال وبدأنا نعرف بعدها أنهم إرهابيين وقاموا باختطاف الطائرات بالركاب، والدخول في البرجين بها".

واستطرد "بعد مثل هذه الحوادث، الأمن المصري بدأ يسير مع عقول الإرهابيين حتى لو اخترعوا أي حاجة جديدة علشان كده نجح في مكافحة الإرهاب والعالم كله يشهد بكده".

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