سيرين عبدالنور تثير الجدل بحديثها عن إنفصام الشخصية





اثارت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ جدلا كبيرا بمنشورها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، والذي تحدثت فيه عن "إنفصام الشخصية".



اذ كتبت: "بعض الأشخاص في عالمِنا يُعانون شَكلاً مِنْ أشكال إنفصام الشخصية، يَقولون أشياء رائِعة ويَفعلون أشياء مُروعة !!".



وكانت نشرت سيرين عبد النور صورة جديدة لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ظهرت فيها برفقة زوجها فريد رحمة في حوض السباحة وقد ألقت بيدها عليه وبديا غاية في الانسجام كما كانا مبتسمين واكتفت سيرين بإرفاق تعليق عبارة عن قلب.