Advertisements

سيرين عبدالنور تثير الجدل بحديثها عن إنفصام الشخصية

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


اثارت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ جدلا كبيرا بمنشورها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، والذي تحدثت فيه عن "إنفصام الشخصية".

اذ كتبت: "بعض الأشخاص في عالمِنا يُعانون شَكلاً مِنْ أشكال إنفصام الشخصية، يَقولون أشياء رائِعة ويَفعلون أشياء مُروعة !!".

وكانت نشرت سيرين عبد النور صورة جديدة لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ظهرت فيها برفقة زوجها فريد رحمة في حوض السباحة وقد ألقت بيدها عليه وبديا غاية في الانسجام كما كانا مبتسمين واكتفت سيرين بإرفاق تعليق عبارة عن قلب.

أخبار تهمك

الأغلى في تاريخ مصر.. تفاصيل عقد إيهاب جلال مع بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يكشف سبب سبابه لـ"أفشة" وأزمة محمد الشناوي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

سولشاير يتغني بـ "رونالدو"

منذ حوالي 6 ساعات

كريم شحاتة: الأهلي يوافق علي رحيل نجمه ويتعاقد مع هذا الثنائي مجاناً

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تألق رونالدو.. مانشستر يونايتد يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على أنباء رحيل نجمه إلى فيوتشر

منذ حوالي 4 ساعات

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من حسم 3 صفقات كبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يوجه طلبا إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل.. شوبير يعلن إصابة صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

12:31 ص

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

04:01 ص

ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الكبرى

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements