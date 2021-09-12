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عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 12:31 ص
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
فجَرَ الإعلامي محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق و مقدم برنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' أن نادي الزمالك مهدد بخصم نقاط خلال الموسم المقبل في الدوري العام ، وذلك على هامش أزمة مستحقات الغاني بنچامين إتشيمبونج لاعب الفريق السابق . 

وقال فاروق إن الزمالك سيدخل في أزمة خصم النقاط، حال فشل مسئولوه في التوصل إلى إتفاق مرضي لبنچامين إتشيمبونج لاعب الأبيض السابق ووكيله.

وأضاف :"فضلاً عن حرمان القلعة البيضاء من قيد لاعبيه الجدد خلال الموسم المقبل ، بالإضافة إلى إيقافه من القيد لأكثر من فترة مختلفة".

الكلمات المفتاحية

محمد فاروق عاجل الزمالك الأسبوع المقبل اتشمبونج

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