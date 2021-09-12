عاجل.. الزمالك مهدد بفقدان النقاط بسبب نجمه السابق

فجَرَ الإعلامي محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق و مقدم برنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' أن نادي الزمالك مهدد بخصم نقاط خلال الموسم المقبل في الدوري العام ، وذلك على هامش أزمة مستحقات الغاني بنچامين إتشيمبونج لاعب الفريق السابق .





وقال فاروق إن الزمالك سيدخل في أزمة خصم النقاط، حال فشل مسئولوه في التوصل إلى إتفاق مرضي لبنچامين إتشيمبونج لاعب الأبيض السابق ووكيله.





وأضاف :"فضلاً عن حرمان القلعة البيضاء من قيد لاعبيه الجدد خلال الموسم المقبل ، بالإضافة إلى إيقافه من القيد لأكثر من فترة مختلفة".



